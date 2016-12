New Delhi, inquinamento record da fuochi artificio: scuole chiuse

Circa 1.800 scuole elementari saranno chiuse per ordine del governo di New Delhi che sta facendo fronte, dopo il Diwali (La Festa delle luci) in cui si fa ampio uso di fuochi artificiali, ad una emergenza ambientale per altissimi tassi nell'aria di particolato PM2,5 e PM10. La misura, riferisce Ndtv, riguarda 900mila alunni delle scuole pubbliche della capitale che non registrava da anni una situazione allarmante come quella attuale.