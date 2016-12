Neve Francia, bloccati britannici

00:25 - Anche una cinquantina di britannici sono bloccati dalla neve che da ieri ha creato gravissimi problemi alla circolazione in Savoia, nelle Alpi francesi. Testimoni riferiscono che restano sistemati in una scuola di Albertville dove hanno già trascorso una notte. I britannici stavano facendo un viaggio organizzato ma il loro tour operator - lamentano - non li ha fatti arrivare alle loro destinazioni di vacanza, la Val Thorens o la Val d'Ise're.