Neve e vento forte negli Emirati Arabi: a Dubai insegna cade su una strada

Allerta maltempo negli Emirati Arabi , dove si registrano neve e raffiche di vento fino a 80 chilometri orari. I servizi meteorologici locali hanno diffuso un allerta per tutto il Paese. A Dubai il vento ha fatto cadere un'insegna sulla principale strada di Dubai, causando un incendio: una persona è rimasta ferita.

Sul monte Jebel Jais, 1911 metri, nell'emirato di Ras el-Khaimah, sono caduti dieci centimetri di neve, suscitando l'incontenibile emozione dei cittadini degli Emirati, che sono accorsi sul posto per scattare foto. Le autorità si sono viste costrette a vietare la circolazione sulle strade dirette alla montagna per il rischio di incidenti, anche a causa del ghiaccio determinato da temperature, anch'esse insolite, sotto allo zero. Gli organizzatori del Tour di Dubai di ciclismo hanno dovuto annullare la quarta tappa del giro.