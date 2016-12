Netanyahu: no allo Stato palestinese finché sarò premier

17:57 - L'unità di Gerusalemme sarà mantenuta "in tutte le sue parti" così come si continuerà "a costruire e fortificare" per impedire ogni sua futura divisione. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu che, alla vigilia delle elezioni, ha visitato la colonia ebraica di Har Homa nei pressi della città santa.



Ma i giochi non sono fatti - Intanto ecenti sondaggi hanno creato un clima di apprensione nel Likud, secondo quanto riferisce il quotidiano Jerusalem Post. In particolare, precisa il giornale, mentre ancora all'inizio del mese il 60% degli israeliani pensava che Benyamin Netanyahu guiderà il prossimo governo, la settimana scorsa la percentuale è bruscamente calata al 49,6%.



La percentuale di quanti ritengono invece che il nuovo esecutivo sarà guidato da Isaac Herzog (centro-sinistra) è balzata al 20 al 30 per cento. Oggi, in un'intervista alla radio militare, Netanyahu ha ammesso di trovarsi in difficoltà perché ancora, ha constatato, ''non possiamo dire che dopo le elezioni avremo il sostegno necessario di almeno 61 dei 120 membri del Parlamento''.

Netanyahu ha aggiunto al sito israeliano Nrg. "Se rivincerò le elezioni mi opporrò alla nascita di uno Stato palestinese". Il premier uscente ha poi affermato che Israele si trova ad affrontare una serie di pressioni internazionali che chiedono "il ritorno di Israele ai confini del '67 e la divisione di Gerusalemme".