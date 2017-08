Netanyahu: giustiziare palestinese che accoltellò tre israeliani

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto la condanna a morte per il palestinese accusato di aver accoltellato e ucciso tre israeliani la scorsa settimana durante le violenze e le proteste legate alla Spianata delle Moschee. "La pena di morte per i terroristi. E' tempo di metterla in pratica in questi casi gravi", ha dichiarato parlando con i familiari delle vittime.