Netanyahu: "Errore parole su arabi"

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, durante un discorso al "Centre for American Progress" a Washington, si è scusato per i commenti fatti nel giorno delle elezioni in marzo. All'epoca disse: "Gli arabi stanno votando in massa", come se ciò costituisse una minaccia e come se gli arabi israeliani fossero cittadini di serie B. "Quelle parole erano sbagliate - ha detto il premier -. Non avrei dovuto pronunciarle".