"L' Iran nega la Shoah , la ridicolizza e ne prepara una nuova". Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a proposito della gara di caricature in corso in Iran proprio sul tema Olocausto. Netanyahu ha anche spiegato di averne parlato con il segretario di stato Usa, John Kerry , aggiungendo che "tutti i Paesi al mondo devono prendere posizione in maniera netta per condannare questa gara".

La mostra internazionale di vignette dal titolo "Olocausto" non è novità ed è stata inaugurata a Teheran in perfetta coincidenza con l'anniversario della proclamazione dello Stato ebraico e della Nabka palestinese.



Quest'anno gli organizzatori dell'associazione delle "Arti visive della Rivoluzione e della Santa Difesa" hanno comunque tenuto a precisare, in una conferenza stampa, che lo scopo dell'esposizione non è mettere in discussione la Shoah, ma denunciare l'uso che ne è stato fatto dall'"entità sionista per perpetrare a sua volta una politica nazista nei confronti dei palestinesi".



Le 105 vignette selezionate, su quasi 700 lavori giunti da artisti di 50 Paesi del mondo, tra cui la Francia, si concentrano sul parallelismo tra nazismo e politica di Israele, paese che in Iran non è riconosciuto ed è evocato con il termine di "entità sionista". Particolarmente preso di mira è proprio il primo ministro Netanyahu, spesso ritratto nei panni di un gerarca nazista.