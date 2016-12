Netanyahu attacca Ban Ki-moon

"I commenti del segretario dell'Onu incoraggiano il terrorismo". Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito le affermazioni di Ban Ki-moon, secondo cui "è nella natura umana per i popoli oppressi reagire all'occupazione". "Non c'è giustificazione - ha aggiunto Netanyahu - per il terrorismo. Gli assassini palestinesi non vogliono costruire, ma distruggere una nazione e lo dicono apertamente. Non uccidono per la pace".