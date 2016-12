Nessun accordo sul nucleare iraniano Ma è giallo sugli annunci di Teheran

Il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif , rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarà un accordo sul nucleare, ha scosso la testa in segno di "no". A far ben sperare erano state le notizie dell'agenzia ufficiale iraniana Irna che, citando fonti governative, aveva parlato di un discorso del presidente Rohani , per annunciare l'esito positivo dei negoziati. Fonti diplomatiche: "L'accordo sarà chiuso probabilmente prima dell'alba".

Su che cosa sia accaduto al vertice di Vienna però resta il mistero: poco prima della laconica scossa di testa da parte di Zarif, il presidente iraniano Hassan Rohani aveva annunciato su Twitter il raggiungimento dell'accordo, cancellando però il post poco dopo.



"L'accordo sull'Iran - era il testo del tweet - è una vittoria della diplomazia e del reciproco rispetto sul modello obsoleto dell'esclusione e della coercizione. E questo è un buona partenza". Un post poi scomparso e sostituito dal retweet di un messaggio, decisamente più prudente, di Zarif: "Se l'accordo sarà raggiunto sarà un trionfo del metodo delle diplomazia. Il che significa che tutti abbiamo vinto lì dove tutti avremmo potuto perdere".



Intanto il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, fa sapere che "i negoziati di Vienna continuano. Ci sono stati progressi importanti su questioni chiave, ma ci sono ancora ostacoli all'accordo". "Occorre più tempo", ha invece sottolineato il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, citato dall'agenzia ufficiale di Teheran, Irna.



Stallo sul veto Usa per l'embargo delle armi - A ostacolare il raggiungimento di un accordo, secondo quanto scrive l'agenzia iraniana Fars, sarebbe la richiesta statunitense di far continuare l'embargo sulle armi convenzionali contro dell'Iran. L'agenzia ha pubblicato anche un'immagine dei colloqui di Vienna con una didascalia in cui si nota che l'Iran sta negoziando con potenze in possesso di 16.475 testate nucleari: "Quando l'accusato diventa il giudice", si legge.



Fonti: "Accordo prima dell'alba" - L'accordo sull'Iran sarà chiuso probabilmente martedì mattina, forse prima dell'alba, quando potrebbe arrivare l'annuncio. Lo affermano fonti diplomatiche vicine al negoziato in corso a Vienna, riportate dall'Associated Press.