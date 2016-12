00:33 - Centinaia di persone si sono riunite a Times Square, a New York, per protestare contro la decisione del Gran Giurì di non incriminare il poliziotto Daniel Pantaleo per la morte dell'afroamericano Eric Garner. I manifestanti sono scesi nella piazza simbolo della Grande Mela con cartelli con scritto "le vite dei neri contano" e "vogliamo giustizia". Altre manifestazioni sono in corso a Grand Central.