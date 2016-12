Nero ucciso, no processo ad agente

21:18 - Il poliziotto Daniel Pantaleo non sarà incriminato per la morte di Eric Garner, l'afroamericano deceduto per soffocamento dopo la presa al collo da parte dell'agente il 17 luglio a New York. Lo ha deciso il Gran Giurì. La stessa decisione era stata presa a fine novembre per l'agente che sparò e uccise il 18enne Michael Brown a Ferguson. Ora si temono tensioni: a Staten Island, dove la vittima viveva e dove accaddero i fatti, è massima allerta.