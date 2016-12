Nero ucciso, manifestazione in Usa

La polizia di Minneapolis ha arrestato otto persone nell'ambito di una manifestazione per l'omicidio dell'afroamericano Jamar Clark, ucciso da un agente lo scorso mese. Cinquanta dimostranti erano in piazza da alcuni giorni per protestare contro l'uccisione del ragazzo. "Abbiamo bilanciato la sicurezza con il diritto di manifestare e far sentire la propria voce, ora basta", afferma il sindaco Betsy Hodges.