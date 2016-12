Nepal,tre gli italiani irreperibili

"Al momento è sceso a tre il numero dei connazionali che l'Unità di Crisi sta ancora cercando di rintracciare in Nepal". Lo rende noto la Farnesina. Intanto il primo gruppo di italiani in partenza dal Paese devastato dal terremoto è atteso a Milano "nella prima mattinata di giovedì". "Altri due voli civili sono in partenza dalla capitale nepalese per Abu Dhabi, e proseguiranno verso Roma e Milano, in base alle necessità dei connazionali".