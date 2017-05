Fine settimana tragico sull'Everest, la vetta più alta del mondo. Tre alpinisti sono morti e uno è disperso. Sono così complessivamente cinque gli alpinisti morti, più uno disperso, in questa stagione primaverile di scalate cominciata in marzo. Il ministero del turismo del Nepal ha rilasciato per quest'anno un numero record di 371 permessi per scalare l'Everest.