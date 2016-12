Nepal, scatta la gara della solidarietà In arrivo molti aerei carichi di aiuti

26 aprile 2015 Nepal, scatta la gara della solidarietà

15:46 - In Nepal cominciano ad arrivare aerei carichi di aiuti da diversi Paesi. Mosca ha inviato due velivoli con a bordo soccorritori per dare il loro sostegno alle autorità locali, come annunciato dal viceministro delle Emergenze Vladimir Stefanov. Aiuti sono partiti anche da India, Cina, Pakistan, e da Tel Aviv, che ha inviato una squadra sanitaria del Pronto soccorso ebraico.