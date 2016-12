24 ottobre 2015 Nepal: Save the Children, 240mila bambini al gelo in scuole temporanee Le aule sono inadeguate ad affrontare il clima invernale. Oltre 170mila bambini hanno bisogno di aiuto per continuare il percorso scolastico

Alunni costretti a seguire le lezioni in aule non adeguate ad affrontare il rigido clima invernale, un milione di bambini non ha più una scuola vera e propria, oltre 170mila quelli che hanno bisogno di aiuto per poter continuare il proprio percorso scolastico. E' la denuncia di Save the Children a sei mesi dal terremoto che ha sconvolto il 25 aprile scorso il Paese, dove le regioni più montuose e remote rimane il bisogno di cibo e di beni di prima necessità.

In Nepal sono state costruite 3mila scuole temporanee, oltre 600 proprio da Save the Children, per consentire ai bambini di non interrompere le attività scolastiche, ma, secondo l'Organizzazione internazionale, sono inadeguate a fronteggiare le intemperie invernali ed è necessario provvedere alla ristrutturazione delle aule scolastiche prima dell'arrivo del duro inverno nepalese.