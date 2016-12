Nepal, riaperto valico con l'India

La polizia nepalese ha riaperto stamane un valico di frontiera con l'India che era stato chiuso per 40 giorni in seguito alle proteste popolari contro la nuova Costituzione entrata in vigore il 20 settembre. Il blocco aveva creato una grave carenza di carburante in Nepal costringendo il governo di Kathmandu a firmare un accordo di fornitura di prodotti petroliferi con la Cina che ha rotto un monopolio che apparteneva all'India.