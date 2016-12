Nepal, premier: soccorsi inefficaci

07:07 - Il primo ministro nepalese Sushil Koirala ha ammesso che le operazioni di soccorso delle vittime del sisma di sabato "non sono state efficaci". Lo ha detto in una riunione delle forze politiche in Parlamento. Il premier ha detto che il governo "finora non è stato in grado di inviare aiuti nelle aree colpite a causa di problemi logistici". Poi però ha rassicurato che "faremo il possibile per accelerare i soccorsi".

