Nepal, in vigore nuova costituzione

Il presidente nepalese, Ram Baran Yadav, promulgherà nel pomeriggio la nuova Costituzione, frutto di un lavoro di compromesso durato 7 anni. Nei giorni scorsi in varie regioni si sono registrati momenti di tensione di cui sono stati protagonisti i partiti delle minoranze etniche, contrari alla struttura federale, e il Rastriya Prajatantra Party-Nepal che avrebbe voluto l'inserimento di un articolo per trasformare il Nepal in uno Stato indù.