Nepal, in pericolo due milioni di bambini Come aiutarli: affido e accoglienza

Ai.Bi. ha istituito uno speciale numero verde per tutti coloro che volessero effettuare donazioni a favore della popolazione colpita dal terremoto o che intendessero offrire la propria disponibilità all'accoglienza di un bambino o di un nucleo mamma-figlio nepalesi: 800 224455 . Per saperne di più, visita la pagina dedicata. Di seguito il dettaglio delle soluzioni:



1. Affido interfamiliare in Nepal - Innanzitutto sarà offerta alle famiglie italiane la possibilità di sostenere economicamente quelle famiglie nepalesi che si renderanno disponibili ad accogliere in casa propria un'altra famiglia che ha perso tutto, o un nucleo mamma – bambino o un minore solo. Non tutto il Nepal infatti è distrutto: molti edifici sono rimasti in piedi e la generosità della popolazione locale non manca. Ciò che manca sono le risorse che potrebbero permettere alle famiglie di un Paese povero come quello asiatico di ospitarne un'altra, una delle migliaia ridotte a dormire in strada. Ed è qui che risulterebbe fondamentale il sostegno italiano.



2. Affido internazionale - Il Progetto prevede di collocare un bambino nepalese in condizioni di salute precarie presso una coppia affidataria italiana per il tempo strettamente necessario, finché la fase più drammatica dell'emergenza sarà passata o la guarigione conseguita. Il principio sarebbe dunque lo stesso alla base delle cosiddette "vacanze terapeutiche", durante le quali le famiglie italiane aprono le porte per alcune settimane ai bambini in condizioni di salute precarie. Considerato il carattere di emergenza di questo intervento, l'accoglienza di un minore nepalese sarà riservato a famiglie italiane che hanno già sperimentato l'accoglienza di minori, quindi famiglie adottive o affidatarie, comprese quelle già disponibili per le vacanze terapeutiche.



3. L'accoglienza umanitaria, ovvero la possibilità di ospitare per qualche tempo in casa propria, qui in Italia, una mamma nepalese con il suo bambino. In particolare per queste ultime due modalità di intervento, Ai.Bi. può mettere a disposizione quasi 5mila famiglie: 3.200 adottive e 1.500 affidatarie. Anche in questo caso la priorità è accordata alle coppie che hanno già avuto esperienza di accoglienza.



"Non commettere gli errori di Haiti" - Nell'annuncio dell'associazione si fa riferimento ai "tragici errori" commessi ad Haiti, subito dopo il terremoto che devastò l'isola caraibica nel gennaio 2010 e provocò decine di migliaia di vittime. In quell'occasione - si legge in una nota - "il risultato fu drammatico: 30mila bambini morti causa di un'epidemia di colera scoppiata come conseguenza indiretta del sisma".