Nepal, i soccorritori al lavoro tra le macerie

Continuano senza sosta, in Nepal, le operazioni di soccorso dopo il terribile sisma che ha colpito il Paese. Le squadre giunte sul posto stanno scavando tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. "Un mio amico inglese è riuscito a mettersi in contatto con le guide nepalesi - racconta uno speleologo italiano -. La loro spedizione nella zona dell'Everest si è salvata. Gli hanno detto che il Nepal è distrutto e il terremoto si è abbattuto con forza proprio nel Langtang dove ci sono difficoltà enormi per comunicare".