Nepal, elefanti travolgono villaggio: almeno un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in Nepal, quando un branco di elefanti è entrato in un villaggio del distretto di Bardiya, travolgendo persone e case. Lo riferisce la stampa locale. Al momento dell'incidente sul villaggio c'era una densa nebbia che ha impedito agli abitanti di rendersi conto del pericolo. E' la prima volta che i pachidermi abbandonano il Bardiya National Park, dove risiedono, per attaccare un villaggio.