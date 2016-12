Nepal, donna viva dopo 128 ore Recuperati corpi di due italiani

Nel solo distretto nepalese di Sindhupalchowk, il più colpito dal terremoto del 25 aprile, sono stati contati finora 1.567 morti, ma le autorità locali hanno segnalato un numero non definitivo di 3.000 dispersi. Lo riferisce The Himalayan Times. Nella sua edizione online il vice responsabile distrettuale, Bharat Prasad Acharya, ha assicurato che "questo numero potrebbe crescere ulteriormente". Recuperati i corpi di Piazza e Mancinelli - Sono stati recuperati e trasferiti a Kathmandu i corpi di Oskar Piazza e di Gigliola Mancinelli. Lo rende noto la Provincia autonoma di Trento, dopo la conferma da parte di Piergiorgio Rosati, pilota del nucleo elicotteri della Provincia, che ha riferito al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto recupero delle due salme.

Ma c'è un nuovo miracolo - Oltre a Pemba Lama, il ragazzo di 15 anni estratto vivo dalle rovine di una guest house a Kathmandu, un team misto nepalese e israeliano ha salvato, dopo 128 ore dal terremoto di sabato, anche una donna di 24 anni, Krishna Devi Khadka. Lo riferisce oggi il quotidiano Kantipur.



Anche la giovane Krishna era rimasta bloccata fra le macerie di una guest house, Janasewa, nel villaggio di Gonggabu, non lontano dalla capitale. La donna è ora ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita.