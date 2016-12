Nepal, crollo in fabbrica: 8 morti

Una ciminiera di una fabbrica di mattoni è crollata in Nepal, causando la morte di almeno otto operai. Lo scrive il quotidiano The Himalayan Times. L'incidente, avvenuto nella fabbrica "New Jaya Nepal Brick Kiln" di Itahari ha causato anche 25 feriti. I soccorritori sono ancora alla ricerca di altre eventuali vittime. La fabbrica era in attività e il crollo della ciminiera ha prodotto palle di fuoco che si sono abbattute nelle zone circostanti.