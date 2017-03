Nepal, autobus finisce in un burrone: almeno 26 morti

Un autobus con a bordo una settantina di passeggeri è precipitato in un burrone nel Nepal centro-occidentale, provocando la morte di almeno 26 persone. Lo riferisocno i media locali, aggiungendo che sono almeno 41 i feriti. Il mezzo, partito da Khalanga City e diretto a Khara, è uscito di strada in un tornante precipitando in un burrone per 400 metri nell'area di Khalanga. Secondo la polizia, l'autobus era sovraffollato e procedeva ad alta velocità.