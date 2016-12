Nepal, arrestato cittadino britannico durante una manifestazione

La polizia nepalese ha arrestato un cittadino britannico nel corso delle manifestazioni della minoranza Madhesi, in corso da domenica a Kathmandu per chiedere una riforma della Costituzione. Martin Benjamin Travers di una quarantina d'anni, è stato preso in consegna dagli agenti perché marciava insieme ai militanti Madhesi. Se l'indagine verificherà ha partecipato volontariamente alla manifestazione verrà immediatamente espulso dal Nepal.