Nepal al voto per Parlamento: prime elezioni regolari dal 1999

Tre milioni di persone sono chiamate alle urne in 32 distretti della zona montagnosa del Nepal per partecipare alla prima fase delle elezioni per la Camera dei deputati e per le assemblee provinciali. La seconda fase nelle province meridionali si svolgerà invece il 7 dicembre. Le ultime elezioni regolari nel Paese risalgono al 1999. I media di Kathmandu riferiscono che lunghe file si sono formate ai seggi.