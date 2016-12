Nepal, aereo da turismo disperso

E' scomparso dai radar un aereo da turismo con a bordo 21 persone. Il mezzo che volava in una zona montuosa del Nepal, in condizioni di cattiva visibilità, avrebbe dovuto effettuare un breve tragitto. Le autorità temono si tratti di un incidente. Ricerche sono in corso, anche con gli elicotteri, ma sono ostacolate dal maltempo.