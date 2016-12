4 marzo 2015 Nepal, aereo con 248 persone a bordo finisce fuori pista: quattro i feriti Quando le ruote del carrello hanno toccato terra una gomma è esplosa, sbalzando l'aereo sul prato Tweet google 0 Invia ad un amico

08:30 - Fuoripista a Kathmandu, in Nepal, per un aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul, con 248 persone a bordo. A causa della scarsa visibilità, un primo tentativo di atterraggio è stato vano. Dopo circa un'ora il pilota ha tentato una seconda volta, ma quando le ruote del carrello hanno toccato terra una gomma è esplosa, sbalzando l'aereo fuori pista, sul prato. Feriti, in maniera non grave, quattro passeggeri.