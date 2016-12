Nepal: accampamenti per un milione di senzatetto, 6,6 milioni colpiti dal sisma

09:17 - Sono circa un milione i senzatetto dopo il terremoto che sabato ha colpito il Nepal. Sono le stime del ministero dell'Interno riferite dal quotidiano The Himalayan Times. Secondo il Centro nazionale delle operazioni di emergenza, circa 6,6 milioni di persone sono state colpite in varia misura dal sisma in 34 distretti. Diverse località sono ancora isolate e non sono state raggiunte dai soccorsi. Sarebbero, inoltre, 400mila gli edifici distrutti.