17 agosto 2017 12:35 Neonazi con la maglia di Jhonny Cash

a Charlottesville, i figli del cantante: "Papà aveva scelto lʼamore" Su Facebook, i familiari dellʼartista country si sono espressi su un dettaglio riguardante gli scontri in Virginia e sulle posizioni del padre

Ai suoi figli Jonny Cash soleva sempre dire: "Ragazzi, voi potete scegliere l'amore o l'odio. Ricordate, io ho scelto sempre l'amore." A rivelarlo in un post su Facebook sono stati i figli del noto cantautore country, in risposta ad un video in cui si vede un giovane neonazi indossare una maglietta con il nome del cantante durante le manifestazioni di Charlottesville, in Virginia; i familiari chiedono che l'immagine del padre venga tenuta lontano da qualunque manifestazione di odio e razzismo.

L'impegno sociale di Cash - Roseanne Cash, la figlia maggiore dell'artista, ha inviato un messaggio dalla sua pagina ufficiale Facebook, firmata da tutta la famiglia: Rosanne, Kathy, Cindy, Tara e John Cash si sono detti "nauseati" dall'accostamento del nome del padre all'ideologia razzista e hanno apertamente condannato i suprematisti bianchi e neonazisti che marciavano a Charlottesville definendoli come "veleno della nostra società", ricordando che il padre ha sostenuto i diritti dei nativi americani, ha protestato contro la guerra in Vietnam, è stata una voce per i poveri e gli afflitti, un difensore dei diritti dei prigionieri e che per questo ha ricevuto riconoscimenti umanitari da Fondo Nazionale Ebraico, B'nai Brith e Nazioni Unite.



Il messaggio - "Il suo cuore ha sempre battuto al ritmo dell'amore e della giustizia sociale - hanno scritto i figli - nostro papà ha sempre detto e ripetuto a ciascuno di noi che l'uomo è libero di scegliere il bene e il male: lui aveva scelto il bene, gli era costato fatica, e poi basta ascoltare la sua musica per capire realmente chi era. Sarebbe rimasto sconvolto da questa vicenda. Noi siamo stati cresciuti nel rispetto delle diversità, amiamo l'umanità - proseguono - riconosciamo la sofferenza nel prossimo e manteniamo il nostro impegno alla comprensione e al servizio verso i più deboli".