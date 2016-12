Neonato chiamato come il killer di Tolosa, giudice di Nizza: "Nome va cambiato"

Un giudice di Nizza ha avviato una procedura per cambiare nome a un neonato di 15 giorni, Mohamed Nizar Merah, ritenendo che i genitori lo abbiano chiamato così in omaggio al terrorista che uccise 7 persone a Tolosa nel 2012. In Francia, dal 1993, gli ufficiali di stato civile non possono impedire che i genitori scelgano un qualunque nome per un bebè. Il Comune ha però ritenuto stavolta che non si possa dare un nome "contrario all'interesse del figlio".