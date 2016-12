Neonati uccisi in Germania, la madre confessa alcuni delitti

Ha confessato di aver ucciso alcuni neonati Andrea G., la madre ricercata dalla polizia tedesca dopo il ritrovamento, nella sua casa in Baviera, dei resti dei cadaveri di otto bimbi. La donna è stata rintracciata in una pensione di Kronach, in Franconia, a 18 chilometri dalla sua casa di Wallenfels: era con il nuovo compagno, un 55enne che non è stato fermato poiché non ci sono indizi che lo colleghino agli omicidi.