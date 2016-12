Neo presidente:lavorerò per Kosovo

Il neo presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha detto di voler lavorare per il bene del Paese e di tutti i suoi cittadini, indipendentemente dall'appartenenza etnica. "Vi garantisco che lavorerò a favore della legalità e dell'ordine e per favorire il cammino del Kosovo verso Ue e Nato", ha aggiunto Thaci, che ricopre la carica di ministro degli Esteri dopo essere stato in passato per due volte premier.