Nemtsov temeva per la sua vita

06:02 - Boris Nemtsov, l'oppositore russo ucciso venerdì notte nel cuore di Mosca, non aveva nascosto di temere per la sua vita. Il 10 febbraio affidò infatti al sito Sobesednik.ru queste parole: "Ho paura che Putin voglia uccidermi". Una sospetto che tuttavia neppure in quella circostanza lo aveva indotto alla cautela. Sulla stessa pagina non mancava infatti l'ennesima accusa al presidente russo, additato come responsabile della "guerra in Ucraina".

