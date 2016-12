3 marzo 2015 Nemtsov, nel giorno dei funerali la fidanzata-testimone torna in Ucraina Rilasciata dopo le dichiarazioni fornite agli inquirenti. Alle esequie non ci sarà Putin e nemmeno i vertici del governo. Nemtsov sepolto accanto alla Politkovskaia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:46 - Ha lasciato la Russia alla volta dell'Ucraina Anna Duritskaya, la giovane modella ucraina che si trovata in compagnia del fidanzato Boris Nemtsov, l'oppositore ucciso venerdì scorso vicino al Cremlino. Lo rendono noto in serata fonti del ministero ucraino degli esteri: è quanto si legge sulla stampa online locale. La ragazza ha lasciato la capitale proprio nel giorno in cui si svolgeranno i funerali di Nemtsov.

Boris Nemtsov sarà sepolto a Mosca vicino ad Anna Politkovskaia, ma ai suoi funerali mancheranno le persone a lui più vicine. La fidanzata ucraina che era con lui al momento dell'omicidio che ha detto di non aver visto nulla è rientrata in Ucraina.



le esequie, che saranno precedute da una camera ardente al centro Sakharov, sono state vietate all'amico Alexiei Navalni, il blogger anti Putin che sta scontando 15 giorni di carcere per disturbo della quiete pubblica: una corte ha respinto la sua richiesta di sospendere la pena per partecipare alla cerimonia funebre, sostenendo che non è un parente ne' ha presentato circostanze esclusive. E ha suggellato il tutto accogliendo beffardamente la richiesta di esaminare il ricorso: il 4 marzo, il giorno dopo i funerali.



Assente tutta la classe politica - Ma non ci sarà nemmeno Putin, nonostante abbia condannato l'assassinio come un omicidio "vile e cinico". Il leader del Cremlino manderà il suo rappresentante alla Duma, Garri Minkh. Non ci saranno neppure il premier Dmitri Medvedev, i ministri e i capi dei due rami del Parlamento. Solo qualche senatore e qualche deputato a titolo personale, come l'amico Dmitri Gudkov e due comunisti. Assenti anche il governatore di Iaroslavl, nel cui parlamento regionale sedeva Nemtsov, e quello di Nizhni Novgorod, di cui Nemtsov era stato il primo predecessore in epoca post comunista. Ai funerali hanno annunciato invece la loro presenza l'ex zar delle privatizzazioni Anatoli Ciubais, il vicepresidente di Alfa Bank Oleg Sisuev e l'ex premier Serghiei Kirienko, tutti al governo con Nemtsov in epoca ieltsiniana ed esponenti di spicco della leva dei 'giovani riformisti' nella Russia post-sovietica degli anni '90.



L'Ue manda gli ambasciatori - Annunciato inoltre l'omaggio dei 28 ambasciatori Ue e del capo della delegazione europea in Russia, Vygaudas Usackas. Ma al momento nessun alto dirigente europeo ha annunciato la sua partecipazione, a parte il ministro degli esteri lituano, Linas Linkevicius, mentre il presidente del senato polacco, Bogan Borusewicz, ha denunciato che le autorità russe gli hanno negato il visto, ufficialmente in risposta alle sanzioni europee nei confronti della presidente del senato russo, Valentina Matvienko.



Obama: assassinio Nemtsov indicazione clima in Russia - E sul caso è intervenuto anche Barack Obama. L'uccisione di Boris Nemtsov, secondo il presidente degli Stati Uniti, "è l'indicazione di un clima" che in Russia continua a peggiorare. "Libertà di stampa, di assemblea, di informazione e i diritti e libertà civili sono in condizioni molto peggiore di quanto non fosse 4, 5 o 10 anni fa".