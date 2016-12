Nemtsov, migliaia di persone in corteo a Mosca per ricordare l'oppositore ucciso

23:26 - L'opposizione russa scende in piazza a Mosca per ricordare Boris Nemtsov, assassinato venerdì notte nella Capitale, e sfidare il presidente Putin. Migliaia di persone, con cartelli con la foto in bianco e nero di Nemtsov, hanno sfilato per le vie della città. "Quei proiettili hanno colpito tutti noi", "Non ho paura", "Non ci sono parole", si legge sui cartelli. E ancora: "La propaganda uccide", "Gli eroi non muoiono".

Il delitto, di cui non si conoscono al momento esecutori né mandanti, ha fatto indignare l'Occidente. Anche il premier Matteo Renzi ha annunciato che deporrà un fiore sul luogo dell'agguato quando si recherà a Mosca il 4 e il 5 marzo.



Molte delle persone che hanno partecipato al corteo, nel corso del quale, secondo i media, sarebbero state arrestate 50 persone, ripongono su Putin i sospetti per l'omicidio di Nemtsov. "Non abbiamo paura", scandivano in coro alcuni manifestanti. "Chi e' il prossimo? In prigione o direttamente nella bara?", recitava uno striscione. Ma il Cremlino respinge ogni accusa.



Tra tanti tricolori russi stilati a lutto e qualche bandiera ucraina, il popolo dell'opposizione ha fatto sentire la sua voce criticando il "regime" di Putin, la supposta presenza di soldati russi nel sud-est ucraino e il braccio di ferro delle sanzioni con l'Occidente che - assieme al crollo del prezzo del petrolio - sta mettendo in ginocchio l'economia russa.

Nemtsov, il video dell'uccisione

Il corteo è partito verso le 15 dal quartiere di Kitai Gorod ed è passato dal ponte Bolshoi Moskvoretski, proprio dove è stato ucciso Nemtsov. E' per questo che molti dei dimostranti avevano in mano mazzi di rose o garofani da lasciare sul luogo dell'assassinio che ha scosso l'intera Russia. Mentre altri stringevano ritratti dell'oppositore. "Nemtsov ha sempre lottato per noi, per liberare la Russia dalla tirannia di Putin", racconta Serghiei, 27 anni.



Intanto - mentre gli inquirenti hanno promesso 48mila dollari a chi fornirà loro delle dritte che li conducano ai responsabili dell'omicidio - l'emittente russa TvTse ha trasmesso un presunto filmato del momento dell'uccisione di Boris Nemtsov. Stando alle immagini (a bassa risoluzione), il killer avrebbe atteso Nemtsov sul ponte Bolshoi Moskvoretski, forse nascondendosi sulle scale. Poi, una volta compiuto l'assassinio, sarebbe salito di corsa su un'auto per dileguarsi, probabilmente con uno o più complici.



Durante la manifestazione è stato fermato e poi rilasciato il deputato ucraino Oleksii Goncharenko, che, secondo l'agenzia Unian, ha detto di essere stato picchiato dalla polizia. Goncharenko dice di essere accusato di non aver obbedito a un ordine di un poliziotto, ma nega di aver compiuto una tale infrazione. Secondo l'agenzia Interfax, il parlamentare è stato interrogato nel quadro di un'inchiesta per "tentato omicidio e tortura" nei confronti di "un cittadino russo durante la tragedia di Odessa" dello scorso maggio, in cui morirono quasi 50 persone.