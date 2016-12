Nelson Mandela, ex 007: dietro l'arresto ci fu la Cia

Ci fu la Cia dietro l'arresto di Nelson Mandela nel 1962 nel Sudafrica razzista dell'apartheid. A confessarlo Donald Rickard, ex agente di 88 anni dei servizi Usa, che si occupò in prima persona dell'operazione in chiave anti-comunista. L'ex spia è stata intervistata dal regista inglese John Irvin, autore di un film (mostrato sabato in anteprima al festival di Cannes) sui giorni che precedettero l'arresto di Madiba 54 anni fa.