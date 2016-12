Nel 2016 sale il numero dei giornalisti uccisi nei conflitti negli ultimi tre anni

Il 2016 ha registrato per il terzo anno consecutivo il più alto numero di giornalisti uccisi durante i conflitti negli ultimi tre anni. A renderlo noto è il Cpj, Comitato per la protezione dei giornalisti , una organizzazione indipendente per la difesa della libertà di stampa. Dal 1° gennaio al 15 dicembre sono deceduti 48 reporter di cui 26 durante dei combattimenti mentre di 27 non si conoscono le cause.

Secondo l'analisi del Cpj la Siria è il Paese più mortale, seguito da Iraq e Yemen posizionati al secondo posto, mentre l'Iraq è al terzo. Per il 98% i giornalisti uccisi sono uomini: per la maggior parte lavoravano per canali web (52%) o emittenti televisive (40%). Dei morti solo il 10% erano stranieri indicando che generalmente sono proprio i reporter locali a correre i rischi maggiori.



Anche se il numero delle vittime a causa delle guerre rimane molto alto, i giornalisti vittime di omicidio sarebbero in calo. Il Cpj rivela che probabilmente sono aumentati i casi in cui i reporter si autocensurano o dove le persone interessate hanno iniziato ad utilizzare "metodi alternativi" per assicurarsi il silenzio dei media. Il dato impressionante, invece, riguarda l'impunità dei responsabili: nel 100% dei casi nessuna di queste morti ha mai trovato un colpevole.