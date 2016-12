Nel 2015 681mila migranti dal mare

Dall'inizio dell'anno sono 681mila i rifugiati e i migranti che, attraversando il Mar Mediterraneo, sono giunti in Europa: quasi 140mila sono arrivati in Italia e circa 540mila in Grecia. Il bilancio di morti e dispersi in mare è invece di 3.175 persone secondo i dati dell'Oim, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni.