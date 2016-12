Nel 2008 per Trump Hillary Clinton sarebbe stata un buon presidente

Hillary Clinton sarebbe un "buon presidente". Parola di Donald Trump. Almeno nel 2008. In un audio della trasmissione "Trumped" trasmessa fra il 2004 e il 2008, in cui in 60 secondi il tycoon rilasciava i suoi commenti giornalieri, Trump promuoveva Hillary che, con Barack Obama, avrebbe fatto un "dream ticket". A svelare l'audio è il Wall Street Journal, che riporta anche altri estratti destinati a fare polemica.