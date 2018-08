Nel 1989 fu rifiutato dalla Nasa, adesso pilota il volo turistico di Virgin Galactic

Dal sogno Nasa , all'aviazione americana, arrivando infine a Virgin Galactic . E' la storia di Mark Stucky , 59 anni, pilota statunitense che sta conducendo le prove di volo sullo SpaceShipTwo , il velivolo turistico progettato dalla società del celebre imprenditore Richard Branson . Stucky nel 1989 infatti fallì i test per entrare come astronauta nell'agenzia spaziale, ma è riuscito comunque a intraprendere la carriera di pilota e presto potrebbe raggiungere il suo primo obiettivo: volare nello spazio.

Il 59enne opera negli hangar di Virgin Galactic nel deserto di Mojave, in California, per collaudare lo SpaceShipTwo, il mezzo che nei piani porterà i turisti in quota al costo di 250mila dollari a biglietto.