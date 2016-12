Negli Usa il primo matrimonio completamente autistico

Anita Lesko and Abraham Nieslon got married surrounded by a wedding party of people all on… http://t.co/kgve0JPg9b pic.twitter.com/V0XL6hAFaI

California couple throws all-autism wedding to celebrate people on the spectrum: Anita Lesko, 54, and Abraham ... http://t.co/a7Z2izAhb5

Esempio che dà speranza - La scintilla, sei anni fa. Quando i due frequentavano un gruppo di sostegno a Pensacola (Florida) per i malati di autismo. Ma, data la differenza di oltre 25 anni, per il fidanzamento hanno aspettato la fine del 2014, quando il futuro sposo ha terminato gli studi. Una favola a lieto fine che vuole soprattutto rappresentare una speranza anche per gli altri che si trovano nella stessa situazione: "Prima della processione verso l'altare una donna ci si è avvicinata per dirci che suo figlio soffre di autismo e per ringraziarci di aiutarla a sognare un futuro come il nostro anche per il suo piccolo".