Nazismo, cinque anni di carcere a ex guardia SS di Auschwitz

L'ex sergente delle SS, Reinhold Hanning, 94 anni, ex guardia del campo di sterminio di Auschwitz, è stato condannato a 5 anni di carcere. Hanning, probabilmente l'ultima persona condannata per le atrocità commesse dai nazisti, è stato riconosciuto colpevole di complicità nell'uccisione di almeno 170mila persone. Pur ammettendo la sua presenza nella milizia speciale, ha sempre sostenuto di non essere stato mai coinvolto in nessun omicidio.