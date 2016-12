Navi russe verso nel Mediterraneo, Nato: preoccupazione per Siria

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha espresso "preoccupazione" per alcune navi russe dirette verso il Mediterraneo orientale, temendo che possano essere usate per operazioni militari in Siria che aumentino la "sofferenza" ad Aleppo. Stoltenberg ha quindi sottolineato che le navi della Nato "controlleranno normalmente le imbarcazioni russe", in modo "responsabile e impegnato, come sempre fanno".