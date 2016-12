Nave Corfù non è in difficoltà

19:02 - "Non è più in difficoltà" la nave battente bandiera moldava carica di migranti che, al largo di Corfù, aveva lanciato un Sos. Lo riferisce la guardia costiera greca dopo aver raggiunto e ispezionato la Blue Sky M. Il cargo "non ha alcun problema meccanico e nulla di sospetto a bordo", riferiscono le autorità. Intanto un elicottero HH-139 dell'Aeronautica Militare è decollato dalla base di Gioia del Colle, in Puglia, per raggiungere l'imbarcazione.