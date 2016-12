14:53 - Sul cargo in difficoltà al largo di Corfù stanno viaggiando alcuni immigrati siriani, come ha annunciato il sindaco dell'isola greca Costas Nikolouzos. A riferirlo è il sito web Zougla.gr. Dopo l'Sos lanciato dalla nave Blue Sky M, in navigazione a nord-ovest di Corfù, la Marina greca è in stato d'allarme.