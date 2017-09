Nave cinese apre il "passaggio a nordovest": nuova rotta tra America e Asia

L'impresa - Il "corridoio" tra i due continenti è stato raggiunto dopo otto giorni di viaggio, quando l’imbarcazione si è diretta verso le coste alaskiane e canadesi. L’impresa si è conclusa con l’arrivo nelle acque del Mare di Beaufort, la parte dell’oceano che si estende al largo del Nordamerica. La Xue Long è salpata il 20 luglio per la prima circumnavigazione dell’Artico compiuta da marinai cinesi. La nave ha viaggiato per 20.000 miglia nautiche in 83 giorni, governata da un equipaggio di 96 persone. Tra queste alcuni ricercatori incaricati di studiare, durante la traversata, le condizioni climatiche e la biodiversità del mare. Negli ultimi anni la Cina ha implementato la collaborazione con gli altri Paesi, condividendo con la comunità internazionale i risultati delle sue ricerche. Il Chinese National Arctic and Antarctic Data Center ha fornito informazioni per lo sviluppo di 100 progetti in più di 10 Stati.



I vantaggi per l'export cinese - L’obiettivo principale della spedizione è, naturalmente, la conquista di nuovi sbocchi commerciali. "Prendete, per esempio, il viaggio da Shanghai a New York - ha detto Xu Ren, l’esperto a capo della missione - le navi che passano dal canale di Panama deveno navigare per 10.500 miglie nautiche. Se percorressero la rotta artica, invece, la distanza si ridurrebbe a 8.500 miglia. I natanti accorcerebbero il viaggio del 20%, l’equivalente di almeno una settimana di navigazione".



Il mito del "passaggio a nordovest" - La rotta artica è un canale di navigazione tra l’Atlantico e il Pacifico. Per le pochissime navi che provano ad attraversarlo, il “passaggio a nordovest” è particolarmente impervio. I marinai preferiscono evitarlo, data la particolare complessità del paesaggio, gli iceberg e le isole sparse qua e là. Ma a causa del riscaldamento globale, e il conseguente scioglimento dei ghiacci, l’ambiente naturale sta cambiando. E in futuro, almeno secondo gli esperti cinesi, esportare merci verso il Nuovo Mondo diventerà più facile ed economico.



I rischi per l'ambiente - Restano le perplessità per le possibili ricadute sul delicato equilibrio del grande nord. Se il flusso commerciale dovesse aumentare, agevolato dal progressivo restringimento della superficie ghiacciata, le acque dell’Artico potrebbero riempirsi di inquinanti. Un ulteriore danno a uno degli ultimi ecosistemi incontaminati del pianeta.