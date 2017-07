Nave americana nel mar cinese meridionale vicino a isola contesa

Il cacciatorpediniere USS Stethem si è avvicinato alla piccola isola Triton contesa tra Cina, Taiwan e Vietnam, nell'ambito di una esercitazione definita di "routine" e nel "diritto di passaggio innocente" secondo il Pentagono. Esercitazioni del genere sono spesso effettuate per mettere in evidenza come un Paese straniero non debba preavvertire del passaggio di sue imbarcazioni in acque internazionali. Per Pechino resta un gesto provocatorio.