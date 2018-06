Naufragio migranti, Open Arms: "Avremmo potuto salvarli"

"Cento persone sono morte in un naufragio davanti alle coste libiche. Open Arms avrebbe potuto salvarle, ma è stata ignorata dalle autorità libiche e italiane". Suona così l'atto d'accusa dell'ong spagnola, riportato via Twitter dall'eurodeputato del Psoe Javi Lopez. Nel video allegato al messaggio si vede Oscar Camps , fondatore della ong, mentre segnala che da domenica non viene loro consentito di agire.

"Oggi sono morte 100 persone affogate davanti alle coste libiche. Però tranquillo, Salvini, non erano italiane. Erano solo 'carne umana'", ha dichiarato Camps, in una protesta avvenuta venerdì sera, dopo il naufragio. Open Arms ha "un'imbarcazione specializzata per salvare vite, ma le autorità libiche e italiane non li hanno avvisati per agire", ha scritto sul giornale spagnolo eldiario.es la giornalista Gabriela Sanchez, a bordo di una nave Open arms.



Ayer 100 personas murieron en el naufragio de una patera frente a las costas libias. El @openarms_fund podría haberlas rescatado pero fue ignorado por las autoridades libias e italianas. @campsoscar nos cuenta en este video que no se les dejó actuar.👇🏻 pic.twitter.com/xKq3XhLTft — Javi López (@fjavilopez) 30 giugno 2018

In un articolo sul sito di El Diario, Sanchez ha ricostruito quanto accaduto, vissuto in prima persona a bordo della Open Arms: l'accusa all'Italia è di non avere avvertito l'imbarcazione della ong per recarsi a soccorrere il gommone. Secondo la ricostruzione, di mattina intorno alle 9 la nave ha sentito, tramite il canale radio 16, l'avviso informale di un aereo militare europeo alla guardia costiera libica, che avvertiva dell'avvistamento di un gommone in pericolo nella zona di Al-Khums, vicino alla costa di Tripoli. L'avviso parlava di 150 persone in pericolo, senza giubbotti-salvagente.La posizione indicata dall'aereo militare era a 80 miglia dalla Open Arms, ma nessuna comunicazione sarebbe giunta alla ong dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma. La prima comunicazione ufficiale - scrive ancora El Diario - è giunta alle 10:30 circa, cioè un'ora dopo la prima allerta informale: a quel punto la Open Arms ha ricevuto un mayday dal Centro di coordinamento dei salvataggi di Malta.Nonostante il poco combustibile, il capo-missione Guillermo Canardo ha chiamato il centro di coordinamento a Roma, ma a quel punto i libici erano già arrivati sul posto. "Il combustibile è al limite per realizzare il ritorno in porto spagnolo ma se fossero stati avvisati in tempo si sarebbero spostati nella zona", ha scritto ancora El Diario. Nel riferire del naufragio con tre neonati morti e oltre 100 dispersi, la guardia costiera libica aveva lamentato che a causa della "mancanza di mezzi" non è stato possibile recuperare altri corpi avvistati in mare.Intanto la nave Open Arms è diretta in Spagna dopo il salvataggio di 59 persone. Una volta che i 50 erano a bordo dell'imbarcazione spagnola, è stata udita una voce che parlava all'altoparlante: "Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna", ha annunciato il comandante Marco Martinez, secondo quanto riporta la giornalista. Sanchez spiega che i 59 salvati sono: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni.